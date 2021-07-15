大陸互聯網的兩大巨頭阿里巴巴、騰訊14日傳出正在考慮互相開放生態系統。阿里初步可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊可能將允許阿里的電商資訊在微信分享，或允許微信使用者通過小程式使用阿里的部分服務。一旦成真，將對將對大陸的消費者互聯網產生巨大影響。

阿里巴巴、騰訊的市值體量各自都超過3兆元（人民幣，下同），幾乎將大陸互聯網劃分成了阿里系、騰訊系兩大派別。有分析人士表示，阿里巴巴與騰訊互相開放生態，或許是出於反壟斷監管的考量，也或許出於商業生態合作的考慮。

根據《華爾街日報》指出，這將對中國的消費者互聯網產生重大影響，此前因系統的相對封閉，大陸消費者往往因二者的競爭關係分為兩大陣營，例如用戶不能在淘寶中使用微信支付等。

根據知情人士透露，現在兩家公司正在分別制定放鬆限制的計畫。一旦放鬆限制後，消費者將擁有更便捷的體驗，對阿里巴巴和騰訊而言，此舉可能激發更多的競爭，但同時因為生態互通，雙方也會更瞭解彼此。

在此之前，兩大巨頭似乎已經釋放出訊號，阿里巴巴在微信上架了閒魚、1688、盒馬集市、菜鳥等幾款小程式。更早之前，阿里旗下的淘寶特價版曾在春節前夕登陸過微信小程式，當時的名稱為「揀值了」，但上線不久後，便被暫停服務。