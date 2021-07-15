台灣民眾黨立委高虹安14日在政論節目中爆料說，合約要「畫押」前，行政院發言人羅秉成提了一項要求，讓民間企業「就是會有這種炸鍋的感覺」。對此，國民黨主席江啟臣今（15日）批評政府應該開大門走大路，若有政治顧慮就明講。

江啟臣今（15日）上午出席雙和醫院捐助物資活動，媒體追問關於高虹安的爆料內容，江說，這2、3個月防疫過程，執政黨把防疫當政治，相當明顯。

江啟臣批評，政府應該開大門走大路，把話說清楚，到底擔心、關心什麼，哪些疫苗可以買、哪些不能買也要說清楚，若有政治顧慮就明講，告訴國人，要的只是一個公開透明的資訊

此外，政府編列340億元為何不公開資料，一直告訴民眾疫苗夠了，但疫苗在哪裡大家有看到，1000萬劑國產疫苗，請問三期做了嗎？採買的疫苗都到到貨了嗎？合約怎麼寫的？

江啟臣也提到，自己發文到衛福部一周，卻都沒有回應，衛福部可以找100個理由拒絕，政府要出來說清楚，有什麼政治顧慮可以說。