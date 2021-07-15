雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings）15日（周四）表示，已拒絕由基礎建設基金集團提出222.6億澳元（約166億美元）的收購邀約。

該公司指出，董事一致認為此收購提案低估該機場的價值，並不符合股東的最佳利益。

雪梨機場控股公司周四股價持平在7.8澳元，顯示市場預期將有進一步的協商。

此案一旦成交，可能成為澳洲史上最大規模的收購案之一。由於利率位於歷史低點，促使退休基金與經理人為了追逐更高收益，掀起一波資產購買熱潮。