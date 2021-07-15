雪梨機場拒絕166億美元收購邀約 12:562021/07/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings）15日（周四）表示，已拒絕由基礎建設基金集團提出222.6億澳元（約166億美元）的收購邀約。 該公司指出，董事一致認為此收購提案低估該機場的價值，並不符合股東的最佳利益。 雪梨機場控股公司周四股價持平在7.8澳元，顯示市場預期將有進一步的協商。 此案一旦成交，可能成為澳洲史上最大規模的收購案之一。由於利率位於歷史低點，促使退休基金與經理人為了追逐更高收益，掀起一波資產購買熱潮。 華為中興設備 美砸19億美元汰換 汪傳浦死後沒收5.2億美元 創紀錄 #機場 #雪梨 #拒絕 #邀約 #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀以房養老貸款 衝300億 04:102021/07/15 金融．稅務 資安隱憂 字節跳動海外IPO動向成謎 04:102021/07/14 焦點新聞 離婚後直播首露面 江宏傑喊無法呼吸 04:102021/07/15 娛樂新聞 澳洲雪梨疫情不見好轉 半封城令延長實施兩週 17:492021/07/14 國際 人民幣中間價升166個基點 人行千億MLF、百億逆回購 10:422021/07/15 財經 收購搜狗獲准 騰訊股價吐悶氣 04:102021/07/14 全球財經 助紫光解危 傳阿里夥國企入股 04:102021/07/14 全球財經 《造紙股》永豐餘工紙擴產 5億買下蘋果桃園印刷廠 08:032021/07/15 財經 《國際產業》力獵自駕車領域 豐田買Carmera 10:362021/07/15 財經 拆華為、中興設備 美FCC撒19億美元補貼 04:102021/07/15 話題觀察 《國際產業》超預期 戴姆勒Q2獲利54.2億歐元 11:442021/07/15 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 《半導體》精材6月營收雙升登同期高 H2旺季復甦可期 - 財經 - 時報資訊 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 打高端疫苗染疫？ 高端：染疫者可能打安慰劑 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。