余秉諺大展身材。（三立提供）

茵芙暌違2年再度接演台語劇，在三立八點台劇《天之驕女》飾演為愛不顧一切卻仍不被愛的小三周品萱，愛上了有婦之夫余秉諺，不料余秉諺只是想利用她復仇。

茵芙坦言，接演前已先做好「角色不討喜」的心理準備，一開始觀眾罵聲一片，演到後來連工作人員都同情她，在旁默默說：「品萱實在太可憐了。」

茵芙的台語不好，加上又是ON檔戲，拿到劇本後可以消化的時間不長，很怕來不及把台詞翻成台語背下來，因而影響其他演員拍攝，所以剛進組時很焦慮，沒想到演員們都很熱情的主動問：「妳的台語有什麼問題嗎？我來幫妳看看。」

茵芙表示，剛拍時因太久沒說台語，舌頭還轉不過來，覺得很沮喪，鄭仲茵就會過去抱抱她說：「妳很棒，不要擔心。」讓她感到很溫暖。

茵芙表示，除了攝影師等工作人員開始心疼這角色，觀眾看待小三角色的反應也很有趣，「好多網友都叫我應該要再演得更討人厭一些，但我想跳脫大家既定的印象，演一個藏不住情緒也沒那麼精明厲害，讓人覺得可愛又可憐的小三。

她笑稱連自已都覺得這個角色很欠揍，每每看播出心裡都會想「也太氣人了吧」，但她的身邊確實有很多閨密就是屬於「愛到卡慘死」的類型。

她的感情觀也跟角色有些類似，認為感情的基礎建立在信任之上，一旦認定對方就會無條件信任，但若有天發現被背叛，就會瞬間變成精明果敢的女生，立馬做出決定，頭也不回。