晶心科(6533)RISC-V今年出貨迎來大幅度成長，法人預估，晶心科今年客戶導入晶心科架構的晶片出貨年增幅上看50%， 加上日前英特爾擬砸下美金20億元併購SiFive，雙方互補能夠把RISC-V做大，晶心科今開高走高，午盤衝上漲停555元鎖住，站回5日線、月線。

晶心科卡位RISC-V多年，朝產業領導者目標邁進，所謂RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器，由於RISC-V架構開始進入高速成長階段，且資料中心、伺服器及物聯網等市場開始導入RISC-V架構的處理器，法人預估，今年客戶導入晶心科架構的晶片出貨有望挑戰30億套，年增幅達50%。

英特爾擬砸下美金20億元(折合新台幣約558億元)併購SiFive，雙方看好互相合作互補能夠把RISC-V做大，且因為SiFive跟英特爾都為美國公司比較容易合作，若此案順利併購，RISC-V勢必將快速成長，晶心科也將順勢受益。

晶心科持續投資於高階RISC-V微處理器IP及其配套解決方案，同時參與管理RISC-V全球董事會策略，以擴大競爭優勢，目前A45MP、AX45MP之32位元及64位元多核心RISC-V 處理器已經發表，也於年中交貨，站在此產品基礎上，晶心科具有提供更多、更複雜、更高效的運算平台，搭配以各方的策略合作，未來將可協助客戶們進入更多高速傳輸(HPC)、PC、Mobile Phone、人工智慧(AI)及雲端的運算應用處理器(AP)的領域。

晶心科RISV-V目前收入較高的為授權金、指紋、安防、藍芽等，均有進入有量產，未來還會有MCU(微控制處理器)，大陸市場產品有MCU、區塊鏈、5G等，且隨著大陸積極發展半導體自製化，CPU去中心化的趨勢，也將帶動RISC-V發展。晶心科目前權利金台灣佔比會遠大於其他市場，大陸市場儘管成長很多，但台灣這邊成長也很快，所以比例還是台灣較高。