雖然陰雨綿綿，但墾丁大街15日早上仍依計畫進行「微解封防疫預演」。（謝佳潾攝）

雖然陰雨綿綿，但墾丁大街15日早上仍依計畫進行「微解封防疫預演」。（謝佳潾攝）

雖然陰雨綿綿，但墾丁大街15日早上仍依計畫進行「微解封防疫預演」。（謝佳潾攝）

雖然陰雨綿綿，但墾丁大街15日早上仍依計畫進行「微解封防疫預演」。（謝佳潾攝）

雖然陰雨綿綿，但墾丁大街15日早上仍依計畫進行「微解封防疫預演」，數個攤商冒雨演練，準確做到攤與攤間距離1.5公尺，且攤攤設有簡訊實名制QR Code，並在入口處嚴格管制人流，墾丁大街自治管理委員會強調，16日起試營運3天內一旦未達標準，將隨時喊卡。

「墾丁大街將成為示範性的標準防疫夜市！」墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠指出，在微解封期間擺攤是個考驗，必須要有周全規畫，否則墾丁大街的聲譽將毀於一旦，大家都不用玩，因此訂出相當嚴格的規定，並在執行前先預演，好讓攤商清楚了解如何運作。

曾春惠說，微解封下的擺攤有5大規定，其一是統一由台26線南北端口進出，其餘巷弄則封閉禁止進出，將由志工站在巷弄監控，而出入口則由警方控管人流，總人數控制在1500人以下握；其二是開放時間調整為晚上6點至凌晨12點。

其三則為攤位間隔需1.5公尺，所以總攤數降至200攤，攤商與遊客都要保持社交安全距離並全程戴口罩，未戴口罩經勸導不聽者，將依規定通報地方主管機關。其四是落實「實聯制」，且不僅是入口處要實聯制，每個攤位統統都要實聯制，而若無手機或網路的民眾，志工會協助紙本登記表。

最後就是全程禁止內用丶試吃丶邊走邊吃，一律外帶，而業者除要配戴面罩、口罩外，每天還要進行體溫量測及健康狀況監測。此外，清消工作也不馬虎，曾春惠說，即日起每天都會大清消，並要求各攤商針對經常觸摸處加強消毒。

曾春惠強調，在防疫預演後，將於16日晚間起連3天試營運，若期間發現有未達標準的狀況，將隨時喊卡、不再運作，而若順利的話，3天過後會再進行3天的大清消，之後正式營運至26日。

「很期待但也怕受傷害。」參與預演的攤商指出，悶了60天終於可以擺攤，真的很開心，不過如果沒有人來也是白搭，畢竟來墾丁的遊客有9成都是來玩水的，而今墾丁沙灘全關閉，看來遊客量不用怎麼期待，不過能擺攤是好事，只要大家能安全做生意就好。

他說，墾丁大街有7成的攤商是外地人，需要租房養家，每月支出至少6萬，現在能擺攤就多少有收入。另名攤商則說，相信每個攤商都會遵守規則，但就不知道遊客願不願意配合，所以起初有猶豫要不要出來擺，但最後還是決定出來，畢竟真的悶太久了。