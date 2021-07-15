台灣民意基金會日前公布民調，中間選民大幅增加，民眾黨立委張其祿今天解讀，「獨立選民」漸漸成為可以左右選舉結果的關鍵性力量，民調專家廖達琪則表示，民眾黨有被打成小藍狀況，在野勢力若無法有效整合，則民進黨有可能長期執政。

台灣民意基金會12日發布的「台灣人政黨認同」民意調查顯示，有28.2％台灣民眾認同民進黨、18.9％認同國民黨、15.6％認同民眾黨，另有48.2％之認同為中性選民。民進黨認同者在3個月內流失逾15％，國民黨認同者幾乎無增減，民眾黨的認同者則如「旱地拔蔥」，上升7.1％，而中性選民亦飆升12％，顯示國內政黨政治的板塊移動出現激烈變化。

張其祿與中山大學政治學研究所教授廖達琪今天召開線上記者會，分析Covid-19疫情衝擊下的民意變化及政黨板塊移動情況。

張其祿表示，目前台灣的最大黨已經不是各傳統政政黨，而是變成「人民最大黨」，即非藍、非綠，亦非白的民眾成為主流多數，其投票的意向可能超越藍綠，甚至對傳統政黨並無特定偏好，抑或其偏好是隨時空情境而隨時轉變，並無定向。

他說，這是成熟公民社會所常見的一種情況，目前台灣的政治板塊大致仍呈現「3、2、2、3」的盤勢，即民進黨、國民黨、各小黨加總，以及獨立選民各占3成、2成、2成及3成。民進黨與國民黨因其歷史及組織因素，可被視為擁有鐵盤或基本盤，即在最差的情境下大致仍能保有該成數的得票。

他舉例，2020高雄市長補選，李眉蓁仍有25.9％得票率，而最差一次是在2010年陳菊(民)、楊秋興(無)、黃昭順(國)三人競選，國民黨慘淪為第三時，仍有20.52％得票率。各小黨加總大致能有國民黨或稍大於國民黨之盤勢，但因並無能使「第三勢力」有效整合的政治人物或號召訴求，其個別政黨目前尚難馬上挑戰或取代藍綠兩黨。

此次疫情對民進黨的支持度確實已經產生重大衝擊，張其祿表示，這非常可能影響「獨立選民」在下次2022地方大選時的投票意向。若獨立選民的鐘擺效應又起，可能會重演2018年地方選舉狀況。

廖達琪教授則指出，此次民調確實看出民進黨受疫情處理不佳的影響而有「滑坡效應」，民眾黨因柯文哲對中央的挑戰而大有斬獲，國民黨則因缺乏角色扮演而未能得分。

不過，她說，民調結果仍是起伏甚大，浮動性極高的一種短期民意認知；當回歸大選時，則還是比較受到基本盤勢的影響，這是屬於一種長期的大趨勢。

若按近年來實際選舉結果而言，尤其是單一席次之選舉，她認為，綠營約有3成5的基本盤、藍營則有2成5，加總大約是總選民數之6成。另外2成選民則不會投票，所以「中間選民」大約還是只占2成，是屬於浮動選民。其中又可能有1成或1成多的選民以本身的選舉利得做為投票判斷，真正會搖擺的選民則只有8％或9％，是選舉結果真正的關鍵決定者。

至於目前的政黨競爭情況，廖達琪指出，民眾黨有被打成小藍之狀況，但藍白之間卻難以整合，短期內民眾黨亦難取代擁有2成鐵盤的國民黨而成為第二大政黨，這是民眾黨在單一席次選舉上所面臨的最大困境。

廖教授認為，影響選舉變數甚多，也難皆憑短期之民意波動來判斷，但在野勢力若無法有效整合，則民進黨仍有可能長期執政。