針對國民黨中常委對於黨主席任期有不同意見，甚至傳出黨主席選舉，朱連結盟可能性大，對此，國民黨主席江啟臣今（15日）說，黨內的民主，他態度沒有改變，照制度、依規定，有爭議、疑慮就請主管機關內政部說明。

江啟臣表示，昨天常會大家討論有提出相關問題，其實一周前就整理問題，並在昨天發函內政部，請內政部回覆說明，作為未來常會討論參考依據。