黨主席朱連結盟大 江啟臣：黨內的民主照制度依規定 13:282021/07/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣今（15日）說，黨內的民主，他態度沒有改變，照制度、依規定，有爭議、疑慮就請主管機關內政部說明。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對國民黨中常委對於黨主席任期有不同意見，甚至傳出黨主席選舉，朱連結盟可能性大，對此，國民黨主席江啟臣今（15日）說，黨內的民主，他態度沒有改變，照制度、依規定，有爭議、疑慮就請主管機關內政部說明。 江啟臣表示，昨天常會大家討論有提出相關問題，其實一周前就整理問題，並在昨天發函內政部，請內政部回覆說明，作為未來常會討論參考依據。 江啟臣送花蘇揆 民進黨：江啟臣少一點個人政治謀算 侯強調安心施打 盧稱剩餘率本島最低 #江啟臣 #內政部 #黨主席 #連結 #黨內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黨主席選舉因疫情而延期 江啟臣：研擬法規適用疑義請內政部函釋 20:352021/07/14 政治 傳藍營縣市採購BNT透過柯文哲牽線 江啟臣駁：不是事實 11:152021/07/14 政治 藍縣市購疫苗 民進黨團：內部矛盾外部化 12:292021/07/15 政治 卸任返美 酈英傑笑著與媒體道別：後會有期 10:162021/07/15 政治 民進黨稱4457萬疫苗足夠 李貴敏傻眼：睜眼說瞎話 08:392021/07/15 政治 批CDC「腦袋怪怪的」 江啟臣：可以卡國民黨 不要卡救命疫苗 12:362021/07/15 政治 稱有5000萬劑卡藍申購 柯酸沒看到 04:102021/07/15 焦點要聞 NCC擋中天綜合台播新聞 江啟臣：民選獨裁很惡劣 12:582021/07/15 政治 江啟臣送花籃諷政院引發熱議 卓伯源：黨主席做事應多加考慮 10:132021/07/15 政治 人民被綁架 藍白還在互鬥 04:102021/07/15 時論廣場 江啟臣送花嗆蘇貞昌 行政院回應了 16:362021/07/14 政治 政治熱門新聞 每人發5000元消費券？ 行政院回應了 - 政治 疫苗覆蓋率改劑次人口比 陳時中坦言總統的意思 - 日報 蔡政府要求讓鴻海、台積電炸鍋？民進黨團：可請郭董解釋 - 政治 267億疫苗預算怎不拿出來？高金素梅16字戳破蔡政府行徑 - 政治 頭條揭密》陸廉售殲10C予巴國的盤算：在印巴戰場擊落飆風 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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