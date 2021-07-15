鴻海、台積電成功與上海復星簽約後，民間其他團體有紛紛出現協助購買疫苗的意願，但指揮官陳時中卻表示「採購量已足夠」，回絕來自民間的好意，對此前彰化縣長卓伯源指出，民進黨政府不明白，現在人民為了施打疫苗排了長長人龍，很多人都在等待，他們卻說疫苗已經夠了？痛批蔡政府根本就是罔顧人命、害慘人民。

卓伯源今日接受資深媒體人王淺秋的專訪，王淺秋指出，政府對於疫苗採購相當有自信，卻不知有很多民眾都為了施打疫苗而排隊，現在連甚麼時候有疫苗打都不知道。

卓伯源也指出，蔡政府是把疫苗採購當「特種行業」在管，枉顧人命，害慘台灣人民；而對於國民黨爭取疫苗的手段，他也認為有問題，狠酸自家人，「難道國民黨只有四個執政縣市嗎？」為何不拿出更大的聲量、力道，來向政府爭取民眾的利益？

卓伯源強調，他選在這個時刻宣布參選黨主席就是看不下去民進黨政府執政的腐敗，希望國民黨能重拾創黨精神，所以主打民生與和平，希望國民黨的兩岸論述能重新堅持92共識。卓伯源評價現任主席江啟臣「生活品質很好」，是人才，卻無法帶領在野黨扮演好監督角色，不適合當黨主席，比較適合當駐美代表。