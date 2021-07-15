海外雷聲四起，南非再度陷入風暴。近十年來匯率大起大落不斷震盪的南非幣，近來因為南非暴動而再度引發匯率大貶值、債券價格下跌，使得國內不論是南非幣，或是南非幣基金的投資人，均「挫咧等」，尤其是根據截至5月底的統計顯示，國內所有的境內外南非幣基金加計已超過等值3300億台幣，南非的暴動亦為相關基金再度敲響警鐘。

根據截至五月底止的最新統計顯示，在台灣銷售的南非幣計價的境外基金規模共2956億元，在國內共有10檔由境外基金業者所發行的基金，此外，國內投信業者所發行的境內基金則有384億；這些基金以固定收益型為絕大部分，但規模最大，超過千億佔全部約三分之一的南非幣境外基金，則為平衡型基金，其他基金規模大致在100多億、300多億、50億上下不等，這些基金幾乎全部都訴求穩定月配息，但近幾年來隨著南非匯市、債市風險越來越高，亦使南非幣基金面臨越來越大的投資風險。

南非此次的暴動源於南非前總統祖馬被捕入獄，引發嚴重的抗議示威，甚至南非當地的最大煉油廠Sapref也被迫關閉，對南非社會、經濟的影響由此可見，亦對金融面造成衝擊，其中南非幣的匯率已在13日對美元貶值2.44％，跌至三個月以來新低，在此同時，南非10年期公債殖利率破9％亦同時引發拋售潮，匯率、債券雙雙價跌，使投資南非幣基金的投資人如坐針氈。

以往在基金商品投資上，有套被奉行已久的法則，叫作「利自險中求」，南非幣基金，或是組合式商品之所以熱賣，是因為銀行給的利率夠高，使投資報酬率甚至5、6年前還有7％以上的水準，但幾年下來，隨著全球經濟的動盪劇變，「利自險中求」的法則逐漸失靈，例如匯率可能一去不回頭，使許多投資人現在反而必須面臨「何時設立停損點」的抉擇。

觀察新台幣兌南非幣近10年來的匯率走勢，已從4.5一路跌到1.9，整個貶值幅度大約60％，尤其是去年六月來到史上最低點，迄今仍未有明顯回升；而近來南非幣計價基金贖回規模擴大，導致多檔境外基金遭「淨贖回」，規模開始降低，亦與投資人「苦等無望」，尋求退場時機有關。

金融圈人士指出，全世界的所有國家裡，除了南非自身，就屬台灣持有為數最多的南非幣，上述購買南非幣基金的只是其中一部分，倘若再合計一般的定存、組合式商品、個人或企業、金融業的直接債券投資等部位，估計台灣人與南非幣的相關投資，規模應上看兆元，也因此，南非暴動引發的社會、經濟危機，造成的股匯債波動，對台灣投資人的衝擊遠比其他國家大得多，台灣不論是金融業或投資人均要有更高的警覺性。