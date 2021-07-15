對於違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違法，大陸國務院將成立專門調查組，一查到底。大陸國務院總理李克強14日主持召開國務院常務會議指出，審計發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，已擾亂正常市場秩序與市場環境，要求成立專門調查組，無論涉及什麼單位、什麼層次，都要一查到底，嚴肅追責，並依法依規絕不容忍、絕不手軟。

實際上，今年以來，大陸國常會已數次提及要做好大宗商品保供穩價工作，遏制價格不合理上漲。5月份就曾連續三次談到大宗商品。

在國常會發聲的同時，大陸國家發改委等單位近幾個月也打出一套監管組合拳，包括展開大宗商品市場監管，聯合調研市場交易情況，約談重點行業企業及協會，調查核實涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關線索，督促有關市場主體守法合規經營。近期大陸國家發改委還會同市場監管總局、證監會建立期現貨市場聯動監管定期會商機制。

但據券商國中國報導，從本次國常會表述來看，顯示有關部門或在近期發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，凸顯違法行為仍然存在。也因此提出「一查到底」的要求，更將成立專門調查組。