永齡基金會、台積電順利簽約採購1000萬劑BNT疫苗，總統蔡英文隨即透過臉書肯定行政院、指揮中心的協助，遭各界批評是在搶功勞、割稻尾。對此，國民黨立委賴士葆則酸說，把政治力卡住疫苗的黑手拿開就是很大的功勞；而靠民間力量兩個月就可以採購1000萬劑BNT，也打臉了「有政府會做事」。

賴士葆今（15）日在臉書表示，蘇貞昌顢頇霸氣的特質，找羅秉成擔任發言人，是「物以類聚」，能夠很傳神的表達蘇貞昌的心聲，惟沒能夠有任何性格差異的彌補功能。賴提到，大家印象深刻的是年初政府要進口萊豬，羅秉成在記者會上疾言厲色的警告，基層公務員若敢執行各地方政府自治條例，訂定食安萊劑零檢出的話將依法送懲戒，大官一句話嚇傻地方基層公務人員，左右為難，不知該如何依法行政。

對於台積電、永齡基金會買到1000萬劑BNT疫苗，賴士葆指出，這次羅秉承在記者會上依然官威、僚氣十足的說，如果不是政府促成，民間的力量辦不到；而對照總統蔡英文所說，持續爭取疫苗是她這段期間最優先的工作，賴提到，他們兩個都沒有說：「錯」，把政治力卡住疫苗的黑手拿開就是很大的功勞。

行政院發言人羅秉成。（資料照／行政院提供）

賴士葆表示，郭台銘被卡了快兩個月，幾乎無路可走了，才求見蔡英文讓事情有轉機，加上衛福部長陳時中願放下意識形態的作梗，讓疫苗採購回歸商業運作的模式，打開關閉的閘門放行，所以才可以買到1千萬劑的BNT。他酸說，這是政府特別的恩准，台積電、永齡以及全台灣的民眾都要感謝政府不再卡住疫苗的德政，所以陳時中的記者會沒有一句對台積電、永齡的感謝，而行政部門內心其實應該是抱怨連連，民間的力量兩個月可以採購1000萬劑最好的疫苗送給政府，道地打臉了中央不斷強調「有政府會做事」，卻一年半都沒有成效，可說是灰頭土臉。

至於蔡英文總統說優先政策關心疫苗，一聲令下七月底要達到25%的疫苗覆蓋率，對此，賴士葆表示，行政部門領旨就像會計做帳一樣，另行巧立名目來達標把第一劑疫苗覆蓋率的統計方式改採「劑次人口比」，只是為了美化數字，就像校正回歸一樣，讓疫情的統計失真也無所謂。

賴士葆批評，蔡政府習慣以假亂真，例如兩家企業主動出錢出力買疫苗，6月18日被外媒錯誤報導是被蔡英文徵召買疫苗，總統府表示沒有評論，也不願意去更正，所以蔡英文歡迎這類美言她的認知錯誤報導，說要打假新聞也只是針對台灣人民。