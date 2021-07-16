微軟發表新雲端服務Windows 365，為企業用戶提供體驗Windows 10或今年稍晚將正式推出的Windows 11作業系統的新方式，可在各種裝置的瀏覽器上存取App、數據和個人設定，包含Android手機、蘋果Mac電腦和iPad。

微軟在官網發布新聞稿指出，Windows 365把作業系統放上微軟雲端平台，將所有資訊儲存在雲端上並確保安全性，可隨時隨地提供完整的Windows體驗，有助於企業在採取結合線上虛擬和實體的混合工作模式時提升效率。

Windows 365將於今年8月2日推出，初期鎖定企業用戶，將按月向每名用戶計費，詳細價格尚未公布。

微軟Microsoft 365總經理馬凱威（Wangui McKelvey）說，不論在任何裝置上，這項Windows體驗都具有一致性。用戶可以從上次離開的工作階段繼續進行，因為雲端PC的狀態可以保持一致，就算從其他裝置存取也一樣。（編輯：郭無患）1100715