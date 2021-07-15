出生於台東縣海端鄉霧鹿村的邱辰獲選為味全龍職棒選手，成為利稻部落入選中華職棒的第1人，部落稱「海拔最高的職棒球員」，在父親邱榮義親自接送下，邱辰15日衣錦還鄉，族人興奮高喊布農族之光，據了解，22歲的邱辰是國內目前唯一左投右打的選手。

去年落選收到味全龍自培邀請的邱辰說，看轉播第6輪仍未見自己名字，已做落選心理準備，於是出門倒垃圾，因電梯沒有訊號，出電梯後湧入900封祝賀訊息，讓他嚇了一跳，才知道被選上了。他說，相當感謝中信兄弟球星的張志豪鼓勵及球棒，很期待能在一軍舞台上見面。

任職於霧鹿國小利稻分校主任、曾是手球國手的邱榮義，14日晚上獨自開車繞過半個台灣，只為親自到台中接兒子返鄉，他說「當然很開心啊」，曾是手球國手也是邱辰啟蒙教練的邱榮義靦腆表示，小孩子（指邱辰）說要跟爸爸一樣運動，我只能陪伴他一起完成夢想，接下來就靠他了！

出身部落的邱辰，族人的鼓勵是他棒球路上重要動力；日前選秀直播時，全部落大大小小直盯著手機，終於盼到邱辰獲選，興奮大喊「布農族之光」、「優秀人材！選手！大家爾後多多支持族人的奮戰！」，族人說「從今天起轉味全龍球迷，成立味全龍最高海拔的粉絲團」，殺豬慶賀是一定要的，考量仍在三級警戒期間，決定忍到解封後再一起分享榮耀。

「超前部署，邱辰小學的作文與畫圖手稿我仍留著，不用找他簽名」當年國小導師溫永邦聞訊感到與有榮焉，當年學生人數少，根本無法組成棒球隊，也無棒球教練，只能打樂樂棒。他大讚邱辰不僅運動神經強，成績總是名列前茅，字跡工整、具領導能力。據了解，邱辰在國小3到6年級時已嶄露頭角，連續拿下樂樂棒全國冠軍三連霸。