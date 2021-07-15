歷時五年打造的超沉浸單機武俠 RPG《煙雨江湖》今（15）日正式於App Store 與 Google Play 雙平台上市！官方表示，遊戲自6月24日開放事前預約以來，僅三週即吸引超過60萬名玩家踴躍參與，為感謝玩家的熱情支持，再釋出遊戲代言人「袁祥仁」先生趣味系列廣告及全球版限定夥伴「丐武聖」，邀請全球熱愛武俠文化的玩家，一同在廣袤無邊的武俠世界中，懲惡鋤奸、拯救江湖！

就是今天！單機武俠最高殿堂正式開啟！

《煙雨江湖》承襲經典單機遊戲元素，主打超高自由探索及百萬字原創武俠劇情，並針對現代玩家遊玩特性加以創新及優化，藉由新技術將傳統單機武俠元素完整呈現在智慧型手機中，玩家可遊歷超過23個經歷史考據的知名江湖景點，感受時辰變化特效，聆聽環繞於耳的煙雨雷鳴，體驗最真實的武俠人生！

《煙雨江湖》「袁祥仁」先生代言廣告－完整系列篇

全球版限定！武俠知名經典角色「丐武聖」強勢登場

營運團隊首度公開耗時數月，重磅打造的全球版專屬夥伴「丐武聖」，在武俠世界裡，丐幫是不容小覷的團體，其組織以精湛的棒法與出神入化的掌法震撼武林，丐幫弟子更是遍布武林中原。遊戲中，「丐武聖」是丐幫中首屈一指的武林高手，有著「九袋長老」的崇高地位，「丐武聖」生性愛好自由，憑藉絕妙身法，神出鬼沒於江湖，四處尋找資質優異的武林後輩，傳授獨門武藝，是有著一顆俠義心腸的乞丐，儘管如此，卻時常杜撰「武功秘笈」對小孩子坑蒙拐騙，其最廣為人知的技能是在戰鬥中，竊取敵人身上的銀兩及變賣從各大門派偷取的武學秘笈，若成功招攬「丐武聖」成為夥伴，相信玩家再也不愁盤纏！

全球版限定夥伴「丐武聖」

遊走江湖，日常百態玩法待你發掘！

在《煙雨江湖》中，玩家除了習得千種上乘武學、巧遇江湖豪傑之外，還能學習彈琴、釣魚、下棋、烹煮等百樣技藝，感受古代俠客的快意人生！閒暇之餘，玩家也可在河畔或湖邊一邊享受優美風景，一邊垂釣，也許還能釣到埋藏水底的稀世珍寶。此外，玩家亦可在農地種植所需要農作物，並挑選食材，燉煮出各式料理！

作為一款主打自由度極高的武俠遊戲，玩家可以研讀經書提升武學，也透過獨創玩法「抄文偷書」，在特殊時間潛入其他門派探索，即可偷取各大門派的珍藏武學！

《煙雨江湖》彈琴玩法－七弦古琴，乃高雅俠士必備之物

除了種植蔬菜水果外，也可以在特定時間內偷菜！

烹飪玩法分成炒、蒸、燉，火候控制相當重要

大名鼎鼎的少林寺「藏經閣」究竟藏著什麼樣的武學秘笈呢？

經典SL大法！人生不能重來，煙雨江湖可以！

主打高復刻經典單機元素的《煙雨江湖》，更將「SL大法」（Save/Load）還原的淋漓盡致，隨著故事劇情的發展，玩家將不斷遇到各種難以抉擇的橋段，進而衍生出截然不同的分歧劇情，若是對自己的決定感到後悔，即可使用「SL大法」，不存檔即刻退出遊戲，就能重新選擇想要的路線，做出最合適自己的劇情！

面對難以抉擇的時候，該選擇「成人之美」還是「法理無情」呢？

全球火熱下載中！登入即送含笑半步癲！

《煙雨江湖》已於雙平台正式上線，同時支援64位元模擬器，玩家可掃描QR Code下載遊戲，亦可至官方網站獲取APK安裝包，趕緊下載登入，不僅可與全球熱愛武俠文化的玩家一同冒險、同服競技，還可獲得全球專屬神丹「含笑半步癲」！