桃園12日1名員警於循線搜索失竊車輛至觀音區時，見1中年男子形跡可疑上前查看，意外發現該男為同時身揹8條通緝的49歲林姓通緝犯，隨即準備逮捕，不過林嫌卻尿遁衝入田中躲避追緝，但最終仍在警民合力壓制下，順利緝拿歸案。

中壢警分局指出，興國所1名員警於12日上午11時循線搜索失竊車輛至觀音區時，於文林路一帶見1中年男子坐在路邊貨櫃屋旁緊盯員警，形跡可疑便上前查看，意外發現該男為桃園地檢、新北地檢發布共8條通緝的49歲林姓通緝犯，雖林嫌謊報身分，但因事證確鑿警方也隨即準備逮捕。

未料員警上前準備逮捕時，林嫌突然表示要在路旁水溝如廁，更藉機尿遁衝進田中躲避員警的追緝，警方奮不顧身一同衝進田中追捕，過程中林嫌疑似因緊張過頭在田中一跌再跌仍被警方抓到，上演經典遊戲「鬼抓人」橋段，畫面相當狼狽，最後在2名熱心民眾協助下，員警順利制伏林嫌。

對於員警勇猛奮不顧身追捕甚至手部擦傷流血的努力，一旁民眾表示職業精神值得敬佩，警方表示，全案已依法移送桃園地檢署，並強調，疫情期間執法不懈怠，會持續針對可疑人車實施盤查，並針對毒品犯罪等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。