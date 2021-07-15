蕭煌奇是擁有7座金曲獎的台語歌王。（經紀公司提供）

蕭煌奇在Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》獻出「雲錄製」處女秀，除了在節目中大方認愛，還透露在錄音室遇到演唱不認真、又急著想離開的歌手，他為難表示：「如果我話說重一點，記者就會寫某某歌手被蕭煌奇操到哭。」

他4月推出新專輯《舞台》，前陣子因為疫情宅在家，接受主持人吳小帽、「爆編」翁瑞怡、吳珊珊連線訪問，對於首次「雲錄製」嘖嘖稱奇：「很方便，不用出門，以後都這樣，不用妝髮了。」

蕭煌奇接受主持人吳小帽、「爆編」翁瑞怡、吳珊珊連線訪問。《Wow靠！有事嗎？》提供

他唱、寫、製作功力俱佳，不少歌手請他寫歌、製作，經驗豐富的他也遇過不認真的歌手，任憑他用很多方式引導，就是沒有辦法唱到符合他的要求，還急著想離開，問他：「我一定要這樣唱嗎？我可以不要這樣唱嗎？」氣氛當場僵住。他心想：「好，我給你機會，你唱給我聽。」對方用自己的方式唱完，他的感想是：「不能聽。」怕直說尷尬，他只輕描淡寫問：「你怎麼唱這樣。」

他認為歌手錄完音再後製修飾無可厚非，但不能修太多；他也注意到有些女歌手到了一定年齡，演唱音準會跑掉，「線上好幾個」，很想提醒她們要保養嗓子。他曾與安心亞合唱〈咱結婚好嗎？〉，盛讚對方的工作態度：「原本安排兩天錄音，她主動要求多錄一天，雖然成本增加，但這樣做音樂的態度是對的。」

除了自己的歌，他幫別人寫的歌曲也不少膾炙人口的作品，被問版稅賺最多的是什麼歌，他說應該是黃小琥〈沒那麼簡單〉跟彭佳慧〈大齡女子〉，戲稱每半年結一次的版稅像禮物，讓他不用出門就可以有收入。

他擅長投資房地產，花2000萬打造錄音室，雖然眼睛失明，但他仍熱衷看房：「聞味道，感受空氣的對流，問旁邊的人採光如何；我買房子很快，看個兩遍就買了。」如今房子有女主人嗎？過往被問戀情總是閃躲的他難得鬆口「有交往的對象」，雖然還沒打算請大家吃喜酒，但他說有在努力，希望很快可以跟大家分享。