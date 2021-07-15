張書偉（左）、王宇婕合拍《女力報到-男人止步》。（TVBS提供）

王宇婕劇中得知老公外遇，崩潰大哭。（TVBS提供）

張書偉與王宇婕在TVBS《女力報到-男人止步》飾演夫妻，卻在外偷吃與小三激情開房，近期被王宇婕找到出軌證據，對象竟是公司高層的女兒。

劇中王宇婕知道張書偉偷吃，知道對象是公司高層的女兒，心死崩潰大哭。問及現實生活中王宇婕是否會為了查真相追根究柢？王宇婕透露：「會看當時的情況，如果當下可以放下感情的話，就會鼓起勇氣去問對方。」張書偉則是會先隱忍給對方機會坦承，但忍到一個階段後，就會爆炸攤牌把事情談清楚。

戲裡張書偉被查到外遇後還不知錯，怪罪老婆只將重心放在小孩身上，氣得王宇婕直接拿起水杯往張書偉身上潑，怒罵「衣冠禽獸」。

王宇婕談及此場戲表示，比打巴掌戲還要難，因為水潑完之後還得再整理妝髮，巴掌戲的話就是準不準的問題，慶幸此場潑水戲因為鏡頭需求拍了四次，每次都是一次完成。張書偉也開玩笑表示：「我們雖失和一陣子了，但拍攝這場默契相當不錯，宇婕也瞄準得很好。」

戲裡王宇婕每天幫老公做愛心便當，還親自送到公司。王宇婕透露：「平常自己會做些簡單料理，也會煮給家人吃。」張書偉表示自己喜歡下廚，最擅長是滷肉，最常煮的是台式客家料理，近日社群曝光一道涼拌茄子，色香味俱全備受粉絲稱讚。

張書偉7月12日感性祝Energy出道19年生日快樂，網友紛紛祝賀，王宇婕也逗趣留下「祝你下一部戲的婚姻可以甜甜蜜蜜，不要一直找小三」，接下來劇情會如何發展也受到期待。