朱凱翔經營「不演了新聞台」臉書粉專稍早再貼文，有名萬華活動史的男性在3月31日與4月29日分別接種高端疫苗，卻在5月24日經PCR確診；高端疫苗表示，臨床確實有受試者確診，但每個受試者都有編號，而編號背後是打新冠疫苗還是安慰劑，公司僅有1、2個人知道，高端發言系統至今也不知道真實答案。

高端表示，盲性測試維持到11月初才揭曉，人體試驗也不會揭曉誰打安慰劑或新冠疫苗，強調朱凱翔利用高端繳出去的報告片面解釋，實在不當，高端也想知道是誰洩密機密資料給他，這牽涉到兩件事，一是洩密、二是錯誤訊息。