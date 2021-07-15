美國在台協會（AIT) 今天宣布，孫曉雅已在7月15日接任美國在台協會處長一職。根據台灣中央流行疫情指揮中心之新冠肺炎防疫政策，新任處長孫曉雅在居家檢疫14 天及自主健康管理7天期滿之後將正式就任。

AIT表示，孫曉雅擁有30年的美國外交官資歷，對東亞和太平洋地區有深厚的了解，對於外交事務也抱持高度的承諾和熱忱。孫曉雅期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓美台關係更上一層樓。

孫曉雅為美國資深外交官，2019年5月起加入美國國務院東亞暨太平洋事務局，擔任澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿及亞太經濟合作會議 (APEC) 美國資深官員。

在此之前，她曾於能源局擔任能源外交副助卿。2017至2018年，她於經濟暨商業局擔任反金融威脅及制裁部門代理副助卿。

孫曉雅曾先後派駐於美國在台協會台北辦事處及美國駐都柏林大使館領事組，並於1999至2001年於美國駐土耳其安卡拉大使館擔任貿易官，2006至2009年於美國駐土耳其伊斯坦堡領事館擔任副首席官員，她也曾擔任美國駐牙買加京斯敦大使館毒品事務組組長，以及美國駐北京大使館經濟參贊。