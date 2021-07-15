中天電視申請中天綜合台製播新聞節目遭NCC否決，傳播學者普遍認為，對如此結果並不意外，但在民主社會下，主管機關審視媒體應採取一致性標準，如今政府卻把不同立場的電視台當成認知作戰敵人，對於台灣社會內部整合沒有好處。

中天電視向NCC申請中天綜合台營運計畫變更，變更部分為計畫新增製播三節新聞，以及於週間黃金時段製播新聞性政論節目，仍是被NCC拒絕，被形容是「被殺第二次」。

銘傳大學廣電系系主任杜聖聰表示，對於NCC否決中天電視申請中天綜合台製播新聞，認為是意料中的事，但政府不應該把不同立場的媒體視為政敵，看待所有媒體應採取一致性，「用刻板印象的框架，對於台灣內部的整合，沒有好處！」

杜聖聰提到，中天新聞關台差不多已有7到8個月，即便在網路聲量有所斬獲，還是具備大批鐵粉觀眾，但與過去在電視頻道的言論聲量，還有所獲利潤等方面，相信都是不成比例，經營變得非常艱辛。

杜聖聰也說，過去曾有政治模仿娛樂節目《全民大悶鍋》熱播，相同或類似的電視節目都已不存在，其實就是最好的說明，「現在的光譜，如果只能唱響綠色主旋律，千篇一律難道就是對的嗎？」政府把不同立場的媒體當成認知作戰的敵人，甚至大動作關台，相信所有的作為都會留在歷史裡。

台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚認為，以NCC現行的審理標準來看，新聞台比綜合台嚴格，所以綜合台要增加新聞播報，在技術上本來就不容易。更何況NCC先前不讓中天新聞台續照，現在當然不太可能讓中天把綜合台變成新聞台，以免上演王子復仇記。

文化大學新聞系教授莊伯仲則說，尊重NCC的決定，但也要用同一個尺度來檢驗其他電視台，因為大家都在看。