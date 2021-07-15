今年暑假因目前仍實施三級警戒，青少年戶外活動頻率減少，多數宅在家，但警方執行青春專案步伐不歇，歸仁分局舉辦「金句創作 抽好禮」活動，以「新興毒品」、「兒少性剝削」、「詐欺車手」及「網路賭博」4大主軸，鼓勵青少年創作新穎有趣口號，並祭出手機等豐富獎品，成功吸引年輕人目光，歸仁分局臉書已獲上百次分享與留言，活動至7月25日止。

歸仁分局偵查隊長李昆燁表示，青少年除了上網也能發動動腦袋發想有趣的口號，幫自己贏得好禮。分局長洪頂力表示，青少年正值發展階段，身心教育相當重要，透過寓教於樂的方式向青少年宣導預防犯罪觀念，疫情期間結合防疫，透過網路活動，讓青少年在家也能從事有益身心健康活動，激發潛能及創造力。

歸仁分局除了加強青少年暑假期間安全宣導外，也發動各單位落實網路巡邏，針對「毒、性、詐、賭」（毒品、兒少性剝削、詐欺車手、網路賭博）等可能引誘青少年涉法的網路、社群，積極查緝，青春專案自7月1日起跑迄今，已查獲10件毒品案件，其中3件與青少年有關，將擴大追查毒品來源，防制毒品危害青少年。