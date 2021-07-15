「雞排妹」鄭家純遭正宮A女爆料當小三，還被週刊直擊和大10歲的「保時捷男」開房，遭到外界一面倒撻伐，就有網友好奇，雞排妹和郭書瑤同樣因為傲人身材走紅，成為一代宅男女神，然而之後郭書瑤成功轉型，雞排妹卻爭議不斷，不解2人的發展怎麼會天差地別，貼文也在網路上掀起熱議。

一名網友在PTT發文表示，「一樣都是靠身材好而走紅，瑤瑤明顯現在在演藝圈發展很不錯，雞排妹跟瑤瑤條件差不多，怎發展不同？」貼文一出，立刻有一名網友自稱是郭書瑤和雞排妹的粉絲，特別引述這篇文作解答，「這個問題問我就對了」。

該名網友分析，郭書瑤和雞排妹剛出道時他就開始支持，還附上2人的簽名照佐證，他表示雞排妹是82年次，郭書瑤則是79年次，然而郭書瑤在演藝圈影視歌三棲，還曾主持過節目，很少在跑節目通告，都默默耕耘打拚演藝事業，「但是敗筆就是她的男朋友」。

至於雞排妹，他表示女神的身材一絕，「只是她很熱衷於政治比較沒時間賺錢」，指出雞排妹主持的節目超過10種，寫真書更是出不完，他認為因為雞排妹講話嗆辣容易得罪人，反觀郭書瑤出道後就慢慢封奶，努力充實自我，還拿下金馬獎最佳新人。

這篇分析文被大批鄉民推爆，不少人都附和，「瑤瑤好太多了，看到還有人說雞排阿姨」、「瑤瑤我婆，別搶，雞排讓給大家」、「瑤瑤的方向比較好」、「一個在充實自己，一個在消費別人」、「一個已經上HBO，一個被全面封殺只剩自媒體」、「講話嗆辣沒關係，重點是雙標」。