據大陸今年公布第七次全國人口普查結果顯示，大陸流動人口為3億7582萬人。與2010年相比，流動人口增長69.73％。而從省分來看，廣東的流動人口超過5000萬人，在全大陸中遙遙領先，同時廣東的省外流入人口也是最多；反觀戶籍人口第一大省河南則有1610萬人的流出省外人口，同時是流出人口最多的省份。

根據第一財經報導，在已發佈流動人口數據的30個省份中，有6個省份流動人口數量超過2000萬人，分別是廣東、浙江、江蘇、河南、山東和四川，均為人口大省。總體上，人口總量大的省，往往流動人口也比較多。

其中，廣東的流動人口數量為5206.62萬人，在各省中遙遙領先，比第2、3名的浙江、江蘇總和還多。廣東流動人口中，外省流入人口為2962.21萬人，省內流動人口為2244.40萬人。也就是說，珠三角的快速發展不僅吸引粵東西北大量人口流入到珠三角，也吸引外省大量人口流入。

第2名的浙江流動人口數量達2555.75萬人。其中省外流入為1618.65萬人、省內流動人口為937.1萬人。浙江省統計局分析指出，這表明農村勞動力加速轉移和經濟快速發展促進流動人口大量增加，尤其浙江作為沿海發達省份，吸引大量省外人口就業創業和生活。