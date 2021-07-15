正基（6546）今（15）日向證交所送件申請股票上市，為今（110）年第8家國內公司申請股票上市。

正基科技公司負責人為陳明哲，公司實收資本額6.02億元，主要產品為無線通訊模組；去（109）年稅前純益為3.53億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.76元，今年第一季EPS為1.09元。

正基今日早盤股價一度衝上101元，衝關百元大關，晉升為百元俱樂部，午盤過後股價小幅拉回至99元上漲1.06％。