正基今日送件申請股票上市 今年第八家 13:292021/07/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正基（6546）今（15）日向證交所送件申請股票上市，為今（110）年第8家國內公司申請股票上市。 正基科技公司負責人為陳明哲，公司實收資本額6.02億元，主要產品為無線通訊模組；去（109）年稅前純益為3.53億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.76元，今年第一季EPS為1.09元。 正基今日早盤股價一度衝上101元，衝關百元大關，晉升為百元俱樂部，午盤過後股價小幅拉回至99元上漲1.06％。 《興櫃股》正基申請股票上市 《國際金融》油價下跌 歐股偏空 #正基 #申請股票上市 #送件 #EPS #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年SPO最大案 元大證：陽明現增完成 17:502021/07/15 財經 《櫃買市場》櫃買中心放寬債券自營商居家辦公管控措施 08:372021/07/15 財經 高盛：陸企赴美上市 將大擱置 04:102021/07/15 全球財經 亞果生醫15日申請登錄興櫃股票 12:092021/07/15 財經 北市紓困再升級 議員質疑成效差 04:102021/07/15 地方新聞 陸監管趨嚴 貨拉拉擬轉香港IPO 04:102021/07/15 焦點新聞 期待EUA出爐 高端早盤亮燈漲停 聯亞藥漲逾25％ 10:032021/07/15 財經 因應孕婦產檢次數擴大 新北好孕專車補貼增至28趟 10:332021/07/15 生活 《生醫股》國光布局動物疫苗新事業 瞄準兩岸與東協市場 16:332021/07/15 財經 兼職者領不到藝文紓困4.0 文化部允開放申覆 13:402021/07/15 生活 拆華為、中興設備 美FCC撒19億美元補貼 04:102021/07/15 話題觀察 財經熱門新聞 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 今年SPO最大案 元大證：陽明現增完成 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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