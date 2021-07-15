利奇（1517）15日召開股東會，通過109年財報每股盈餘為0.76元，同時通過每股配發股息0.35元。展望下半年，利奇表示，由於自行車買氣依然暢旺 未來幾個季度將全力增產滿足市場需求，包含持續擴充產線、增補人力及穩定原物料來源等措施，目前訂單能見度已看到2022年中，對後續發展抱持樂觀的態度。

利奇表示，隨著疫情下，歐美各國紛紛推出各種補助及鼓勵騎乘自行車措施，自行車已成疫後的通勤與運動最佳解決方式，全球掀起自行車的搶購熱潮，通路庫存去化快速，也創造了一種自行車的需求新常態，加上E-BIKE電動自行車近年來持續帶來新一波成長，在熱度持續不減下，去年迎來大幅成長榮景，挹注營收與獲利同步增長。

利奇進一步表示，關於匯率波動、原物料及運價上漲等因素，也已透過持續檢討成本，提升內部效能，並適時調整合理報價，以維持穩定的毛利率。