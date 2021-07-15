下半年風險性資產表現，隨全球經濟復甦帶動，但波動仍在，透過多重資產基金的波動度較低、績效較穩定特點，更適合做為長期投資配置的一環，投信建議可將多重資產基金作為核心部位，在動盪的金融市場裡穩中求勝。

根據Lipper資料顯示，過去5年各類型資產年化波動度來比較，以股票相關指數最高，其中新興市場股票指數、新興亞洲股票指數，波動度分別高達16.3％與15.9％，S&P500指數和世界股票指數波動度也有14％以上。

反觀債券相關指數波動度就低許多，新興美元債券指數及美國高收益債券指數波動度分別為8.5％與7.5％，美元投資等級債更僅有5.9％，有利於穩健資產配置。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，多重資產基金的好處為可以降低單一資產所帶來的風險，並掌握多元投資機會。普遍來說，股票基金波動較大，雖然多頭時報酬率也較可觀，但是過程中需要承受較大的波度與風險，債券基金則是能提供較穩定的收益來源，不過來自價差的報酬率偏低。

多重資產基金藉由配置於股票、債券及其他類型資產的方式，達到截長補短的效果，一方面擁有多元的收益機會，同時也降低資產波動度，整體而言，績效表現會比重押在單一資產基金來的穩定。

在操作策略上，林如惠指出，下半年全球經濟復甦題材仍在發酵，且族群快速輪動情況將延續，因此股票方面看好全球型股票都能受惠，著重於受惠景氣復甦類股，可適時採取逢回加碼策略。債券則因應目前全球低利環境，以較具收益吸引力的信用債為主。

值得留意的是，在美國聯準會可能提早縮減寬鬆政策下，將給市場帶來諸多不確定性因素，建議可透過多重資產資基金分散風險，以減少市場波動帶來的干擾。