根據研究機構報告，6月全球主要國家電動車銷量統計持續攀升中，大陸電動車月銷量25.6萬輛、年成長139％，上修全年銷量至270萬輛的翻倍成長，歐洲20.8萬輛、年成長156％，且上修全年至210～220萬輛，美國月銷4.9萬輛、年成長162％，預估全年70萬輛，全球電動車銷量保持高增長，有利投資布局聚焦趨勢及整合商機概念的電動車基金。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，目前全球電動車滲透率不到5％，預估至2025年將達到12％，規模超過7.5兆美元，尤其電池成本持下降的情況下，預估2022～2024年鋰電池成本，將由137美元／kwh下降至100美元／kwh，降幅高達近30％，由於電池占電動車成本40％，便宜的電池讓電動車價格將更親民，更快速普及，產業正式進入高速成長期。

大陸、歐洲和美國對碳排放的重視日益增加，超預期的是歐盟計畫要求新增乘用車和商用車的排放量2030年較2021年下降65％，並從2035年起降至零，歐盟電動化進程又將超預期提速，都將加快光伏從輔助能源到主力能源的進程。

西班牙本週一宣布將從歐洲大流行復甦基金當中提撥43億歐元、計畫將境內汽車業改造成為電動車供應鏈。這筆投資將為西班牙經濟帶來真正革命、預計將吸引190億歐元的額外民間投資。並宣布將提撥10億歐元刺激電動車銷售，另將動用10億歐元用來擴充電動車充電站。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，今年以來美股類股輪動加快，去年受到疫情影響的價值股，受惠經濟重啟出現補漲行情，然因創新帶動的長期結構成長趨勢沒有改變，上半年遭受壓抑的成長股將有機會轉強，將有利以成長股為主的科技、電動車族群。

受惠經濟復甦的價值循環股，預期仍有表現空間，想抓住電動車長線商機，建議可透過智能車基金，掌握創新成長及價值循環類股輪動節奏。