中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭NCC以難防大股東介入新聞製播為由駁回，對此，國民黨青年團前總團長田方倫痛批，NCC現在連演一下都不會了，若不敢用同樣的標準去審查所有的電視台，就證明根本是雙重標準。

中天綜合台申請每日製播三節新聞案，國家通訊傳播委員會（NCC）決議否決，理由為不符合去年底換照時營運計畫要求，以及難防範大股東介入新聞製播，中天新聞向NCC表達嚴正聲明。

對此，田方倫表示，NCC現在連演一下都不會了，中天的申請直接打槍直接駁回，他的要求不多，今天駁回中天的理由跟審核資料，麻煩一個一個拿出來攤在陽光下，用同樣的標準去審查所有的電視台如果不敢，就證明了你雙重標準；如果不敢，就證明髒手介入干擾；如果不敢，就證明NCC欺負中天。

田方倫說，過去打著言論自由的旗子號稱爭取民主自由的政黨，打著口號騙完票後，就是一個專制獨裁，變成只要我喜歡有什麼不可以的政府。

田方倫說，以3＋11為例表示，立法院是民進黨的，甲動一下投票通過，「你們還以為你們還有自由？現在連批評的自由都沒有嘍！」他說，「活該！誰叫你就是中天！」「活該！誰叫你得罪蔡皇！」「活該！誰叫你不拍馬屁！」「活該！誰叫你監督政府！」「活該！誰叫你去查論文！」「活該！誰叫你評論疫苗！」