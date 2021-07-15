公路總局第四區養護工程處因應近日花蓮地區地震頻繁，今下午至明天傍晚將進行花蓮大橋橋梁檢測。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣從昨清晨6點52分發生規模5.2地震後，接連出現大小規模不一的餘震，直到今天中午，已有40多起，沒想到網路上竟傳出「花蓮大橋因地震裂開位移，不要通行」消息，人心惶惶，公路總局第四區養護工程處趕緊澄清，指出轄內目前無災情傳出，不過今下午將進行橋梁檢測，屆時將進行局部交管。

昨天地震後，網路及社群軟體上紛紛出現「不要行駛花蓮大橋，早上地震橋梁整個裂開位移」的消息，甚至還附上花蓮大橋裂縫的圖片，不少人信以為真，擔心0206花蓮大地震造成橋樑位移事件重演，趕緊轉傳給親朋好友，相互提醒行經該路段需多加留意。

此消息傳出後，花蓮工務段長吳進祥趕緊出面澄清指出，該裂縫不是這次地震所造成，裂縫屬表面瀝青鋪面，而非橋梁結構，且在引道上，對橋梁結構沒有影響，加上不是在行車道路上，不會有行車的安全疑慮，不過為讓民眾安心，目前已修補鋪面裂縫。

由於花蓮大橋是銜接台11線的主要道路橋梁，因近日地震頻繁，加上昨日地震震央在附近，公路總局第四區工程處花蓮工務段將針對台11線5k＋340花蓮大橋辦理橋梁安全特別檢測作業，今天下午1點到明天下午五點止，將採局部雙線車道縮減為單線，機動管制通行，請用路人行經時減速慢行，依現場管制人員指揮通行。