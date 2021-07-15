中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭NCC以難防大股東介入新聞製播為由駁回，對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，NCC否准中天綜合台申請製播新聞節目的變更案，這樣的結果不僅很「卡通」，更是「通卡」，只要中天的申請案，NCC通通卡，一律殺無赦。

黃子哲說，事實上，其他頻道的綜合台，在節目中穿插新聞播報所在多有，為何其他台可以播，中天綜合台要播新聞或政論節目就不行。況且既稱綜合，當然就有允許製播新聞內容的空間，NCC的雙標，甚至是針對性，已經到了毫不掩飾，胡作非為的最高境界了。

黃子哲強調，好笑的是，NCC拿「不符營運計畫」來擋中天綜合台的申請案，是在講廢話嗎？就是與原先的計畫不同，所以才要申請變更營運計畫，增加新聞節目。原來NCC的委員，不只是無良，還很無腦，連當個東廠，都如此不用功。

黃子哲也提到，更令人嘖嘖稱奇的是，NCC說該申請案「難防大股東介入新聞製播」。NCC是在裝肖維嗎？某綠營數字台的政論節目主持人都紛紛跑去當民進黨的不分區立委，該台的老闆還是黨內派系領袖，這種明目張膽的政媒合一，NCC都不覺得會介入新聞製播？也不會違反黨政軍退出媒體？NCC擺明只准州官放火，不許百姓點燈。

黃子哲認為，民進黨政府有計畫性及系統性的滅絕中天早已昭然若揭，只不過吃相如此難看醜陋、手法如此粗糙殘暴，實令人民作噁至極。

黃子哲強調，NCC或說民進黨政府關中天新聞台以及卡中天綜合台的變更案，都顯露出其做賊心虛的孬樣，不敢面對監督的力量，不敢聆聽不同的聲音。這是標準的「蔡式作風」，蔡英文總統解決不了問題，就解決提出問題的人。但悲哀的是，這同時也是台灣民主的倒退與創傷。