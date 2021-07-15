台北市衛生局稍早公布2名確診個案足跡。（北市府提供）

台北市昨確診個案重回雙位數，單日新增10名陽性患者，為全台最多，北市衛生局證實昨日疫調時，發現內湖IKEA（宜家家居）及COSTCO（好市多）有確診者足跡，現已通知業者清消，COSTCO上午也緊急貼文公告，今日全面消毒、停止營業一天。

內湖大賣場向來為消費者愛去之處，豈料今日好市多內湖店今臨時宣布，暫停營業一天，並配合中央流行疫情指揮中心及台北市政府防疫政策，賣場將實施清潔、消毒工作。由於事發突然，不少網友猜測是否出現確診者足跡才停業一天。

北市衛生局表示，昨日疫調時發現2家大賣場有確診足跡，因此通知業者進行全館清消，據業者說法，COSTCO、IKEA都已消毒完畢，業者也決定15日停業一天，但並非市府強硬要求，目前只有市場出現確診足跡時會強制要求停業，大賣場則不會。

雖然IKEA宣稱14日已完成全面清消，但有員工爆料，店內被通知10日、11日出現確診足跡，但公司根本沒消毒，員工們也是事隔多日才知情，因此質疑上級讓消費者與員工暴露在危險中，且不少企業發生類似情事時，都有提早打烊、停業1日的進行消毒的慣例，但這次卻沒有。

對此，IKEA官方表示，14日接獲北市衛生局通知後，因市府判斷店內都有執行嚴格防疫措施，屬低風險場所，因此也不要求提早打烊或停業。業者強調，賣場內部都有落實定期清消，14日晚間也有大型消毒。