正基(6546)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第8家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

正基科技實收資本額6.02億元，主要產品為無線通訊模組，2020年稅前盈餘3.53億元，每股稅後盈餘4.76元。

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