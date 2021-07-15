《興櫃股》正基申請股票上市 13:262021/07/15 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正基(6546)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第8家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 正基科技實收資本額6.02億元，主要產品為無線通訊模組，2020年稅前盈餘3.53億元，每股稅後盈餘4.76元。 《櫃買市場》櫃買中心放寬債券自營商居家辦公管控措施 高盛：陸企赴美上市 將大擱置 #正基 #股票 #上市 #興櫃股 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中H1晶片投融資 衝贏2020全年 04:102021/07/15 全球財經 藍縣市購疫苗 民進黨團：內部矛盾外部化 12:292021/07/15 政治 《生醫股》明基醫陳其宏：拓展醫療艦隊 強化防疫物資布局 11:442021/07/15 財經 香港今年IPO集資額 估衝新高 04:102021/07/15 全球財經 《國際金融》美Fed唱鴿 歐股徘徊歷史高點 09:452021/07/15 財經 亞果生醫15日申請登錄興櫃股票 12:092021/07/15 財經 《證交所》台灣創新板7月20日開板 提供新創公司籌資管道 08:032021/07/15 財經 義大利精品GGDB遭竊 損失粗估逾200萬元 11:452021/07/15 社會 陸監管趨嚴 貨拉拉擬轉香港IPO 04:102021/07/15 焦點新聞 期待EUA出爐 高端早盤亮燈漲停 聯亞藥漲逾25％ 10:032021/07/15 財經 因應孕婦產檢次數擴大 新北好孕專車補貼增至28趟 10:332021/07/15 生活 財經熱門新聞 二期受試者打高端疫苗竟染疫？公司回應了 - 財經 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 受試編號01670染疫 高端：資料已送CDE與衛福部 - 財經 《類股》中鋼8月內銷盤穩定 率鋼鐵股反攻 - 財經 陽明詢圈現增 掀棄購潮？ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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