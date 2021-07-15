文化部推出藝文紓困4.0，但卻時常傳出藝文工作者因資格認定導致被排除在外。如台中市一名從事婚禮、尾牙樂團表演的謝先生就表示，政府今年不補助商演人員，但卻補助演唱會人員，「讓人覺得紓困大小眼，因為我們沒知名度，就不能領嗎？」相關細節被告知要向衛福部詢問時，衛福部竟還建議他透過就業服務處尋找時薪工作，「讓人覺得根本不像當初政府保證的從寬認定」，且流程緩慢，申請近一個月才遭告知申請不通過。

民眾黨立委高虹安今日召開線上座談會，邀請藝文工作者、文化部及勞動部代表，了解藝文紓困4.0細節不盡之處。除謝先生外，藝文工會總幹事周台鳳也表示，藝術相關從業人員基本上都是斜槓，該怎麼處理是觀念問題，被推來推去的結果，最後就是成為弱勢，沒人想發國難財，期盼第一線人員更能為申請者解惑。

高虹安表示，此次很肯定文化部在疫情爆發之際快速推出補助，但紓困審查作業流程卻相對冗長。辦公室也接到不少因現行4.0態樣而不符資格認定、不得申請文化部紓困的案例。

高虹安舉例，像是部分兼職藝文工作者就要以兼職工作為主，來向勞動部申請補助，「藝人吳慷仁過去也是同時打很多份工。這些藝文工作者接案情況不穩定，經常是以被動方式工作，例如部分兼職工作會有勞健保，但那非他的本業，卻因有勞保成為申請藝文紓困的阻礙。」

台北市藝術創作者職業工會理事長杜珮詩表示，近4成藝文工作者需靠多份工作維持生計，但依現行紓困4.0方案，4月份曾兼職打工的部分藝文工作者，僅能納入勞動部範圍，無法申請藝文紓困。雖文化部長李永得日前承諾個案可再申覆，但文化部已公告細則也須同步修正，才能申覆有據，文化部近期也應提供明確申覆指引。

文化部綜合規劃司司長林宏義坦言，較去年藝文紓困1.0、2.0，今年文化部所收到的紓困案件約為2倍，撥款速度慢、審理慢，是因在逐步消化中。

至於為何紓困2.0起便排除有一定雇主的兼職藝文工作者申請，林宏義說，是因過去也有教師或律師在假日時間會去從事藝文表演的案例，才會為排除這些有正職工作的申請者而設立，對其他兼職工作者「感到抱歉」。就如李永得部長所承諾，未來將把申覆表格公告於網路，讓先前遭排除的藝文工作者一一補救申覆，就個案從寬判斷。