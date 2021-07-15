民進黨立院黨團今公布六都65歲以上人口接種率，南投縣39.78％、花蓮46.52％、新竹縣46.61％、宜蘭51.72％、台東52.43％；非六都本島縣市、倒數五名都是國民黨縣市。

民進黨立院黨團書記長羅致政指出，六都接種率，桃園67.39％最高、高雄57.78％、台南57.31％、新北55.49％、台北55.03％、台中54.88％，民進黨執政縣市名列前茅，反觀其他縣市仍有待努力。

他說，至於非六都本島縣市、65歲以上人口接種率前五名，依序為新竹市72.15％、屏東縣70.99％、彰化縣63.20％、基隆59.08％、嘉義58.10％，這是所謂前段班，後段班則是南投縣、花蓮、新竹縣、宜蘭、台東，倒數五名都是國民黨縣市，這不是藍綠問題，希望接種率偏低縣市要加把勁，讓全民接種達到全體免疫效果」。

他強調，「疫情是與時間賽跑，打得越早、越快，讓人民全體免疫效果越快達成」。

劉世芳表示，國民黨別把疫苗與黨內選舉綁一起，疫情控制在乎的是疫苗接種率，希望各縣市政府能加油。