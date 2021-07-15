中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭NCC以難防大股東介入新聞製播為由駁回，對此，國民黨青年部主任陳冠安表示，偉大的NCC以不符合去年換照營運計畫和難防範大股東介入新聞製播為由，否決中天綜合台擬製播新聞節目的變更案。第一個理由，不就是申請「變更」的原因？如果跟去年營運計畫一樣，又何須申請？

陳冠安表示，事實上，去年NCC同意中天綜合台換照申請的一項付款就載明「未來如欲製播特定類型節目(新聞、財經新聞、兒少節目、限制級節目)，應依衛廣法第15條規定，另向本會申請變更營運計畫」，然後《衛星廣電法第15條》也指出，僅有財務結構和人事組織是不能申請的，頻道或節目規畫是可以的。當前三立台灣台跟八大綜合台就能製播三節新聞。

因此，陳冠安質疑，所以NCC否決的理由，其實就是「難防範大股東介入新聞製播」這塊，與去年關中天新聞台的原因如出一轍。

陳冠安認為，NCC這種講法，其實就是把其他個案放到另一個案的審查裡，中天新聞台的任何事件，都不應作為駁回中天綜合台申請的事由，因為兩者的事業執照是分開的，就是兩個獨立個體。即使共享同一個大股東，但NCC應先舉證這位大股東過去有介入過中天綜合台的事證，而不能拿中天新聞台的案例來做認定，「把兩者混在一起談，這不是法律決定，而是政治決定！」

陳冠安進一步指出，從去年中天新聞到今天中天綜合，NCC的做法都明顯違反《衛星廣電法》維護視聽多元化的立法意旨，傷害公民社會的力量。尤其，中天新聞台關台後，在野力量的聲音很明顯被削弱，意見少了一個重要管道露出，加上綠營網軍側翼從臉書、PTT到Dcard無孔不入的滲透、反串，配合行政機關濫用社維法對無辜民眾不當的移送。綠營無所不用其極對言論自由的打壓，少了中天，在野聲音在這次疫情的公眾討論就明顯虛弱。

陳冠安強調，民進黨的邏輯很簡單，從來就不是解決問題，而是解決提出問題的人。中天關台，台灣社會得到的並不是一個更言論自由、更有媒體素養的環境，而是看到三立可以公然提萬華病毒來煽動社會對立情緒、可以在全社會關注王定宇「8000房客」事件時閉口不談。

陳冠安抨擊，三立跟民進黨黨內派系「海派」的關係人盡皆知，要防媒體被操控，不先針對三立，反而處處對中天。三立可以，中天不行，這敗壞掉的不只是獨立機關的獨立性，而是台灣自由民主的基石。