位於北市內湖區的三立電視台9日爆2例確診，附近的IKEA（宜家家居）及Costco（好市多）15日更發生有確診者足跡，三立內部澄清，目前只接獲同仁主動通報有去過大潤發，但也重申「政府單位疫調著重在足跡，不會主動通知企業，有員工確診或是與確診者接觸，所以請同仁有任何狀況要第一時間主動通報」。令外界質疑，北市府疫調有很大漏洞。

北市府發言人陳智菡澄清，感染者經採檢後，衛生局會通知確診，此時除確診者應第一時間回報公司外，再經衛生局疫調詢問下，確認確診者任職的公司，若衛生局有必要到場對接觸者進行匡列，一定也會通知公司，所以疫調並無漏洞。

三立電視9日晚間傳出2名員工確診，隨即進行大樓清消，10日上午安排該樓層所有員工進行PCR篩檢，結果出爐全數陰性。

不過，三立電視台15日內部發布通知，聽聞公司已有耳語「又有人確診」，詢問消息來源，都說是「聽說的」，公司鄭重澄清，直到此刻，只有昨天接獲同仁主動通報，因7日中午有到過大潤發，所以接到北市衛生局通知要篩檢，此外並未再接獲任何「公司同仁有與確認者接觸」、甚至是「確診」的訊息，請勿傳播未經查證訊息，造成不必要恐慌。

三立內部通知重申「政府單位疫調著重在足跡，不會主動通知企業，有員工與確診接觸，或是確診，所以請同仁有任何狀況要第一時間主動通報。公司周邊好市多、IKEA、大潤發傳出有確診者足跡，但目前沒有收到任何公司同仁確診的訊息，請同仁若對自身健康有任何疑慮，可自行到醫院篩檢、便利商店藥局購買快篩劑、管理部領取快篩劑。」