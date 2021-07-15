柏油路神秘孔洞能釣大鰻魚 當地人曝：1晚最多40隻（取自臉書「爆料公社公開版」）

新北市瑞芳區深澳漁港附近的1處民宅外，竟有居民能透過門前柏油路上的小孔「釣魚」，民眾釣竿放下沒多久果真有動靜，拉出時竟是一整隻手臂大小的鰻魚，讓周圍民眾看得目瞪口呆；據悉當地因為靠近海域，地下水道經常能釣到魚，而釣魚的林姓男子透露，最高1晚可以釣到40多隻鰻魚。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發表1則影片，影片中1位民眾在柏油路的「氣孔洞」內拿釣竿垂釣，沒想到釣竿在數秒內開始遭大力扯動，民眾與「洞中生物」搏鬥約30秒才將其拉出，竟然是隻約手臂長的巨大鰻魚；拍攝者不斷喊「太扯了」、「超級誇張」。

新北市瑞芳區深澳漁港附近的1處民宅外，有居民透過門前柏油路上的小孔「釣魚」，沒想到釣竿放下沒多久果真有動靜，拉出時竟是一整隻手臂大小的鰻魚。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

據了解，釣魚者為居住在瑞芳區深澳漁港、深澳路附近的林姓男子，林男表示因為該路段以前是個涵洞，會從山上會流下淡水，加上這裡又靠近海邊，因此「淡海水交界處」容易釣到鰻魚，他用小卷當作餌，曾經1個晚上釣到40多條鰻魚，最大的鰻魚達1斤半，約莫5、600元，也有過釣到紅蟳。

許多網友看到影片後紛紛留言，「真方便，家門口就能釣魚」、「人家是臥冰求鯉，這個是馬路釣魚」、「家裡附近有個洞真好，想釣就釣沒煩惱」、「有些靠海的水溝真的可以釣魚」；也有人說「水溝的你敢吃？」有知情民眾留言說，該處水溝現在是當地火力發電廠的冷卻水，不是家庭廢水，釣出來的魚肉也確實蠻好吃的。