融程電（3416）車檢專案接單告捷，近期與全球車廠檢修最大客戶完成簽約，專案規模初期達2、300萬美元，明年業績貢獻度大增。市場推算，融程電在車檢、倉儲物流領域出貨動能穩健，營運已達一定經濟規模水準之上，且陸續有新增訂單加入，每季EPS可望維持在1元以上，全年將賺逾半個股本。

據了解，融程電在汽車檢測市場耕耘進入收成期，包括有賓士等多家歐系知名品牌車廠陸續向公司下單，預估車檢產品占公司營收今年比重有機會來到3成5～4成規模，近期更進一步打入全球最大車檢客戶，自明年起開始供應標準品。

另因公司品牌能見度大開，也有其他歐美客戶持續接洽中，以開發新產品、新專案為主，預料2022年車檢營收占比將達4成5，並有利推升毛利率表現。

融程電第二季營收6.11億元，年增64.53％，第三季受惠訂單能見度高，且有大股東協助供料，出貨力道更強，預期將有年增雙位數表現，第四季則可望維持高峰水準。

法人認為，公司在車檢、倉儲物流領域都有大客戶長單挹注，且已持續在談明年起擴大合作，營運規模可望穩健放大，單季EPS「保一」、全年「賺逾半個股本」有機會成為近年獲利的基本目標。

融程電15日召開股東會，通過2020年財報、盈餘分配及資本公積發放案，去年EPS 3.55元，配發每股現金股利4元，換算殖利率仍有5％以上，預計22日除息。