媒體人黃暐瀚、國民黨立委洪孟楷等多位公眾人物，親自在連勝文臉書留言。（圖／翻攝自連勝文臉書）

行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，永齡基金會、台積電已完成合計捐贈一千萬劑BNT疫苗的契約簽署。這場記者會的細節隨即引發熱議，不少人更將其與政府對美國、日本疫苗捐贈的規格做比較。國民黨智庫副董事長連勝文昨日（14）將臉書大頭貼換成「感謝H、tsmc，捐一千萬劑指揮中心連感謝背板都沒有，做個頭像看多少人會換」樣式，迅速獲得超過17000人按讚，媒體人黃暐瀚也在下留言「我笑出來」。

連勝文昨晚9點突然將臉書大頭貼，換成寫著「感謝H、tsmc，捐一千萬劑指揮中心連感謝背板都沒有，做個頭像看多少人會換」的邊框樣式，表達對鴻海／永齡基金會與台積電捐贈疫苗的感謝。

此文一出，迅速獲得超過17000個讚、超過1300個讚與近300次分享，網路迴響熱烈，更吸引了大批公眾人物現身留言。黃暐瀚留言：「勝文哥，我笑出來。」其他包括國民黨立委洪孟楷、新北市議員暨國民黨發言人陳偉杰、國民黨屏東縣黨部書記長暨代理主委林育先也都親自留言，表達對民間企業為全台百姓出錢出力的感謝，以及對政府疫苗採購政策的無奈。

不僅如此，網友也紛紛表示：「感恩每一個在人民恐慌的時候願意盡力幫忙的企業及團體」、「人民的眼睛是雪亮的！看得出誰真心愛台灣同胞！」「感不感謝已經其次了，主要當初拿去買疫苗的錢請那退步黨吐出來，不是裝傻就可以了，連醫療器材也請款項追究」、「為何看來看去都是藍營或是中立色彩的人在送暖呢？那些天天喊愛台灣偏綠、深綠的……人呢？」「根本就不想讓你捐，謝啥呢？」