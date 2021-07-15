位於彰化縣的私立大慶商工，自109年5月開始，教職員工薪水須達招生績效才給現金，校方甚至以支票作為薪資給付方式，不少教職員工甚至因此沒領到薪水，苦不堪言。教育部近日已完成調查，確定校方補發薪水，私校工會理事長尤榮輝則認為，後續學校是否能依法按月給薪，仍待觀察。

私校工會日前接獲大慶商工教師投訴，該校自109年5月起按招生績效開立1至3個月不等票期之支票給付教職員薪資，今年1月開始又變本加厲，改開立4個月票期支票支付薪資，且學校既不通知、也不主動交付支票給教職員，有些教職員已3個月沒領到薪水，生計發生困難。

私校工會將此案行文給教育部，教育部展開調查，並於近日回函給私校工會，要求該校發放教師薪資程序，必須依照《教師待遇條例》第6條規定，薪資得按月發放，而該校教師領到在7月15日前的薪資支票，已切結由銀行兌現，領到現款。

尤榮輝認為，彰化縣大慶商工違法以遠期支票給付薪資案，經教育部督導要求改善後，教師反映已收到5月之前的欠薪，後續學校是否能依法按月給薪仍待觀察。

尤榮輝指出，大慶商工是員林富商蕭松喜所創辦，報載蕭董事長樂善好施、捐棺並賙濟貧窮，但卻讓學校不能正常發薪影響教職員生計，令人訝異。

尤榮輝認為，私校不能正常發薪往往是財務失衡的警訊，財務失衡將導致辦學不正常、教育品質低落。私校財務失衡的原因，除了少子化後生源大量減少，以及政府長期凍漲學費外，主要還是董事會完全依賴學雜費及政府補助辦學，卻不願負起募款責任。

尤榮輝強調，大慶商工財務大致能維持平衡，僅在108年度虧損約1000萬元，體質堪稱健全。期待大慶商工董事會注意學校財務狀況，持續秉持教育良心，積極負起募款及捐資責任。