BNT談妥前「高層一要求」讓台積電、鴻海炸鍋？ 行政院：國家尊嚴跟地位要顧到

政府授權台積電、鴻海永齡基金會向原廠採購各500萬劑BNT疫苗，目前已經完成疫苗採購簽約，不過，民眾黨立委高虹安近日在政論節目爆料，簽約過程中，合約書都提到「中華民國台灣」，但行政院發言人羅秉成發現，上海復星在證交所公告出現「台灣地區」字樣，認為這樣不行，讓兩企業瞬間炸鍋，認為行政院對於政治考量比預期多很多。

針對台積電、鴻海永齡基金會採購BNT疫苗過程，高虹安13日在政論節目指出，先由鴻海、台積電與上海復星及BNT原廠簽訂合約，把貨買進來，再由政府簽「捐贈合約」，兩份合約都是「TAIWAN ROC」，但羅秉成認為，上海復星證交所公告出現「台灣地區」，認為這樣有損國家地位不行，此事讓台積電、鴻海都炸鍋。

高虹安說，證交所公告是給對岸看，怎麼可能去更改字樣，且當時企業法務代表在法規資料庫提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，其用詞就是台灣地區。

高虹安今進一步表示，兩間民間企業在採購疫苗過程背負社會期待，希望能盡速買到疫苗給台灣民眾施打，肯定羅秉成帶領的團隊，這段期間讓採購BNT疫苗及捐贈上有加速性發展，但過程中看到，政治考量比他們原本預期多很多。

高虹安說，經科學認證，BNT是可以給12至18歲年輕人施打的疫苗，近期也接到許多家長陳情，希望在大考、開學前盡快施打，呼籲政府協助兩間民間企業加速BNT到貨，並讓學生族群能盡快完成施打。