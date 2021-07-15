每個人的個性其實都有很多面相，在與不同的人相處時，自然會表現出不同的模樣，搜狐網命理專欄點名，獅子座、天蠍座、金牛座的人雖然看似一本正經，不苟言笑的樣子讓人不敢輕易接近，但他們在戀人面前卻超搞笑，還會時不時撒嬌逗樂對方，絲毫沒有任何偶像包袱。

▍1.獅子座

獅子座的人氣場強大，很愛面子，在生活中總會給人一種距離感，令人不敢輕易接近，以為他們不好相處。儘管他們看起來很強勢，可在戀人面前卻會變得非常柔軟、有包容力，為了讓對方開心，他們願意做任何事情，對愛人絲毫沒有防備心，甚至會在對方面前撒嬌賣萌，完全不會顧及形象，也不害怕自己看起來不完美。

▍2.天蠍座

天蠍座總是給人一種嚴肅冰冷的感覺，讓人覺得很難深入交流，而且他們的原則性很強，認為很多事情該怎麼做就要怎麼做，非常理性且固執，從來不會輕易改變自己的想法。但在戀人的面前，他們卻會完全變成一個溫柔體貼的人，善於展現柔情的一面，把內心最柔軟的部分留給對方。

▍3.金牛座

金牛座的人性格內斂，不擅長表達自己，有任何想法都會隱藏在心裡，再加上他們不太會跟陌生人開玩笑，永遠都是一副不苟言笑的樣子，容易讓人感到疏離，以及不被在乎。不過在感情中，他們則是深情款款，樂於把最好的一切都給對方，不僅會努力搞笑逗對方開心，就連撒嬌都難不倒他們。