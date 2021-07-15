溫姓女子在公共女廁如廁，赫見廁所隔間縫隙露出一隻手機，直覺有人在偷拍，當場報警，逮到裡面的劉姓男子。劉男否認犯行，辯稱因為男廁馬桶很溼，才跑來女廁大便，由於劉男手機內並未發現偷拍影片或照片，台北地檢署遂依罪嫌不足處分不起訴。

警方移送指出，劉男今年1月22日晚間10時許，在台北市中正區忠孝西路一段某大樓女廁內，無故持手機從廁所隔板與地板間的空隙，對溫女身體的隱私部位進行拍攝，涉犯妨害祕密罪嫌。

溫女說，她當時進廁所隔間內時，有先往上、往下查看，並未發現異狀，是上完廁所到洗手台時，驚見劉男將手機放下，把鏡頭對著她，疑似在拍攝。劉男否認犯行，辯稱他突然肚子痛，但男廁才剛打掃完，馬桶上都是水漬，不得已才上女廁，絕對沒有偷拍。

檢警查扣劉男手機，檢察官並送數位採證室還原鑑定，並未發現任何偷拍的影片或照片，不能只以溫女單一指述，就認定劉男犯罪，雖然劉男在女廁大便，還把手機鏡頭朝上，行為很不自然，但妨害祕密罪不處罰未遂犯，遂依罪嫌不足處分不起訴。