台積電今（15日）舉行法說會並公布第二季營收，合併營收約新台幣3721億5千萬元，稅後純益約新台幣1343億6千萬元，每股盈餘為新台幣5.18元（折合美國存託憑證每單位為0.93美元）。

根據台積電新聞稿，與2020年同期相較，2021年第二季營收增加了19.8%，稅後純益及每股盈餘則均增加了11.2%。與前一季相較，2021年第二季營收增加了2.7%，稅後純益則減少了3.8%。

若以美金計算，2021年第二季營收為132億9千萬元，較2020年同期增加了28.0%，較前一季則增加了2.9%。2021年第二季毛利率為50.0%，營業利益率為39.1%，稅後純益率則為36.1%。

5奈米製程出貨佔台積公司2021年第二季晶圓銷售金額的18%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的31%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的49%。

根據台積電先前財務預測，2021年第二季合併營收約介於美金129億元到132億元之間，營業毛利率約介於49.5%到51.5%之間，營業利益率則約介於38.5%到40.5%之間，數據皆優於原先預期，其中合併營收更是超過財測高標。

台積電第二季EPS為5.18元，雖比第一季歷史新高的5.39元下滑，但上半年EPS達到10.57元，每股獲利已超越一個股本。