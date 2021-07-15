中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥公布最新疫苗意願登記數據，截至今（15）日下午1時為止，共有732萬人完成意願登記，其中16.9萬多人單選AZ、412萬人單選莫德納，另外，302萬多人同時勾選AZ及莫德納。

陳宗彥指出，目前已有732萬多人完成疫苗意願登記，佔全國人口的32.09％；其中18到49歲共有453萬多人完成意願登記。至於第二輪意願登記者開放預約接種，截至下午1時，有93萬人上網預約，比例高達83.8％。

至於今日下午將有35萬劑莫德納疫苗抵台，民眾十分關心是否有機會提前施打？陳宗彥回應，疫苗預約改採「COVID-19預約登記平台後」，規劃每週提供一種疫苗接種，原先公布前三週都是AZ，第四週才會是莫德納，目前暫訂未來四周都提供AZ，至於莫德納疫苗，則視後續疫苗提供狀況再做調整。

陳宗彥表示，目前初步規劃如此，至於莫德納疫苗的施打時機，會依照疫苗進來台灣的時間與預約狀況來規劃。另外，輝瑞／BNT預計9月底可望抵台，何時可開放民眾意願登記？陳宗彥說，要等疫苗實際抵達後，才會納入規劃。