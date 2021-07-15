「不演了新聞台」臉書粉專透露，有萬華活動史的男性分別在3、4月底，分別接種高端疫苗，卻在5月24日確診；高端疫苗透露，該名染疫的受試者編號為「01670」，依照規定，受試階段若有人染疫必須告知主管機關，這份資料已經送交CDE(醫藥品查驗中心)與衛福部。

高端解釋，參與臨床試驗的人體受試者，每個人都有編號，該名確診受試者編號為01670，他打的是安慰劑或新冠疫苗，將待今年10月底或11月初，整個盲性測試結束後才會揭曉；而受試者染疫的資料與訊息，高端強調，已依規定將資料送交CDE(醫藥品查驗中心)與衛福部。

經營「不演了新聞台」臉書粉專的朱凱翔得知受試者染疫訊息後公布，高端認為，尚未解盲前任意公布資訊，有刻意扭曲、誤導民眾之嫌。

高端舉例，先前公布腸病毒三期解盲結果，過程中也有22名受試者染上腸病毒，但經解盲後，染疫者皆為安慰組，強調「臨床試驗要全部做完才能開獎」。