疫苗混打議題延燒，台大證實，混打試驗是台大醫院內科、感染科等單位負責進行。中央流行疫情指揮中心今天表示，希望透過本土研究後，若有安全性以及有效性的證據出現後，可以提供給政策改變的參考。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，這次試驗是台大醫院內科、感染科等單位負責進行。

對於日前外媒報導，世界衛生組織建議不要混打，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天回覆表示，事實上，世衛沒有沒有建議不能混打或可以混打，而是建議，按照目前標準方式，第一劑打什麼，第二劑就打什麼，並尊重各國實際到貨狀況或內部對於疫苗混打的研究結果，不反對有國家混打。

羅一鈞表示，國內目前看到有報導像台大醫院在展開關於混打的院內小規模研究，可能2～3個月有結果，希望本土實證提供關於混打有效性以及安全性的數據可作為國內政策改變的參考。

據了解，台大的混打臨床試驗計畫主持人為前感染科主任盛望徽，也是中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳的子弟兵，專長為內科＋感染科。

目前台大預計收案200人，實驗分成兩組，也就是一組AZ+莫德納，以及AZ+AZ，收案對象沒有限制年齡，只要符合身體健康狀況良好即可。

台大兒童醫院院長，感染科醫師黃立民表示，無論是AZ+莫德納，或是AZ＋BNT，兩種混打的效果都比兩劑AZ來的好很多，且AZ+莫德納的實驗，前天已經登上世界第一名的期刊新英格蘭雜誌，證實抗體生成數量遠遠大於只打一劑AZ，他認為，中央流行疫情指揮中心根本也不必等台大臨床試驗結果出爐，手邊疫苗數量夠的時候，就要加緊實施混打策略，提高疫苗保護力，才有助於防疫，不要彎不下腰，一直等。