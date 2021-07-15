針對國家通訊傳播委員會（NCC）否准中天綜合台申請製播新聞節目的變更案，國民黨副秘書長李彥秀表示，再次甩了新聞自由一巴掌，更是印證了《亞洲週刊》批評民進黨政府民選獨裁的批判，貨真價實！

李彥秀今（15日）在臉書指出，多元的聲音，在野的意見，這幾年在民進黨刻意的操作下，越來越難見諸主流媒體。更是印證了《亞洲週刊》批評民進黨政府民選獨裁的批判，貨真價實！

李彥秀稱，《亞洲週刊》今年一月這篇「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象」的專文，甚至獲得有亞洲普立茲獎之稱的卓越新聞獎（SOPA獎）的特別榮譽獎。其中評語更是發人深省：「批評人人討厭的專制國家輕而易舉，但要批評人人擁戴的民主制政府則殊不簡單。」

民進黨對於外國媒體的報導的渲染，李彥秀直言，一向不遺餘力，卻對於《亞洲週刊》因此獲獎全面噤聲，正好也是自身民選威權的最佳見證。

對於NCC的裁決，李彥秀強調，毫無意外，卻更讓人憤怒。對照其他有線電視頻道的綜合台，同樣有新聞製播；對照其他媒體，難道沒有經營者介入的問題嗎？NCC選擇選擇雙重標準，選擇視而不見！不但自失獨立機關立場，更是把台灣又朝民選威權，又推了一步。

李彥秀怒問NCC，「怕什麼？心虛什麼」？並痛批，越是這樣心虛恐懼的裁決，越是凸顯民進黨執政的荒腔走板、逆行倒施。許多網友也在其po文底下留言表示，「是與否的決定權握在民進黨團的手中」、「髒兮兮執政不奇怪啦！百姓鄉親仍需努力2024下架這個髒兮兮的政黨」。