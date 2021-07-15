《MLB推薦賽事 : 7/16(五)，07:08 波士頓紅襪@紐約洋基 (系列賽首戰)》紐約洋基與波士頓紅襪這對美國職棒最著名的世仇組合，本週五將在洋基主場進行四連戰，這也是雙方本季交手的第三個系列賽。紅襪在前兩個系列賽橫掃洋基，取得6勝0敗的壓倒性優勢。本季戰績低迷的洋基，目前落後美聯東區榜首紅襪高達8場勝差，如果無法在這個系列賽拉近與紅襪的差距，那在即將到來的交易截止日(7/31)，洋基勢必會扮演「賣家」的角色，也將會與季後賽漸行漸遠。

疲軟的打線是洋基成績低迷的最大主因，上季洋基砲聲隆隆，長打率是美聯第二佳的0.447，本季長程砲火卻嚴重卡彈，長打率大幅下滑至0.394(美聯倒數第6)。不僅長打熄火，洋基本季在得點圈的把握度也奇差無比，得點圈有人時的團隊打擊率0.225在美聯敬陪末座。筆者預估依現在洋基的進攻能量，要幫助球隊衝擊季後賽難度不小，下半季可能將邁入陣容重組階段，而這也意味著陣中主砲賈居(Aaron Judge)身穿洋基條紋球衣的日子不會太長了。

紅襪在2019年將明星外野手貝茲(Mookie Betts)交易到道奇後，球隊進入重建黑暗期，歷經兩年的陣痛期後，本季終於迎來大豐收。本季三名中心打者馬丁尼茲(J.D. Martinez)、戴佛斯(Rafael Devers)及柏格茨(Xander Bogaerts)攻擊指數都超過9成，是聯盟頂尖的中心打線之一。另一方面，在大聯盟浮沉多年的前大物阿洛尤(Christian Arroyo)，今年終於在紅襪兌現天賦，攻擊指數繳出高於聯盟平於的0.762，讓紅襪在佩卓亞(Dustin Pedroia)退休後，終於找到稱職的二壘手。目前紅襪主力打者都至少還有兩年合約在身，這兩季打線完整度毋須多慮。筆者預估待王牌投手塞爾(Chris Sale)下半季傷癒歸隊後，投打戰力更均衡的紅襪將會是今年冠軍的強力競爭者。

洋基此戰預計由J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發主投，蒙哥馬利本季自責分率4.16中規中矩，但隱憂是本季被打者擊成飛球的比例(FB%，Fly-ball Rate)上升至37.9%(上季31.6%)，洋基球場右外野只有314英呎，如果遇到強力左打部隊，有很高的機會遭到重擊。而紅襪將派出E.羅里奎茲(Eduardo Rodriguez)主投，E羅本季自責分率5.52不盡理想，最大的問題是續航力不足，本季第4到第6局的自責分率高達7.41，因此紅襪教練團近期也做出調整，讓E羅用球數接近90球時就退場，由牛棚提早接管比賽，因此E羅近期成績也稍有回升。

攻擊端方面，紅襪打線無論是近況或是深度都遠優於洋基，如果正常發揮應能帶給洋基投手群不小壓力。而雙方先發投手本季都不太靠譜，筆者預估在6局之後就必須考驗雙方牛棚的能力，紅襪本季牛棚戰力穩定，自責分率3.57美聯第三，而洋基牛棚自責分率3.58排名美聯第四，但近一個月卻高達4.66，主因是季初表現穩定的終結者查普曼(Aroldis Chapman)連續搞砸三場勝利，這三場賽事一共丟掉9分之多。由於查普曼狀態低迷，洋基教練團近期都使用原本的佈局投手格林(Chad Green)投第9局，但格林的使用量過大，短短一週就出賽五場賽事，如果查普曼無法找回狀態，洋基牛棚恐怕會有連鎖的崩盤效應。分析完雙方投打戰力，紅襪在各方面都有明顯優勢，本季客場勝率也高達61%，因此筆者看好紅襪能再度力壓洋基，拿下系列賽首勝。但值得注意的是，紅襪本季讓分玩法過盤率只有37%，因此建議保守投注「不讓分玩法-客勝」。